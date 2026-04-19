お笑いタレント・有吉弘行（51）が19日放送のJFN「有吉弘行のSUNDAYNIGHTDREAMER」（日曜後8・00）に生出演。先輩タレントの子育て終了報告を聞き“本音”で語る場面があった。最近、お笑いタレント・土田晃之（53）らと食事をする機会があったという有吉。「土田さんの一番下の子が大学に入ったって聞いて。いわゆる子育てが終わって“楽しい”って言っていて。めっちゃいいなぁって思って」有吉は24年3月に第1子、今