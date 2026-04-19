フロップでストレートができても安心できない。完成形と強力なドローが激突した珍しい一局に注目が集まった。【映像】一体なぜ？ 最強ポーカーOL対プロダーツ美女が“奇妙な展開”に美女12人がポーカークイーンの座を競い合うABEMAオリジナルトーナメント「ABEMA Queen Of Poker（AQOP）シーズン3」予選テーブルAの第2回が4月18日に配信。状況の珍しさと、プレーヤーの難しい判断に視聴者の関心が寄せられた。この場面では、