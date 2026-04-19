京都開幕週の日曜メインは勝ち馬に安田記念（6月7日、東京）の優先出走権が与えられる「第57回マイラーズC」（26日、芝1600メートル）だ。24年朝日杯FS覇者アドマイヤズームが再スタートを切る。昨春の始動戦ニュージーランドT2着後、2度目のG1制覇を期して参戦したNHKマイルCはスタートを決めてスムーズに流れに乗ったがゴーサインに全く反応せず。道中で落鉄するアクシデントが響き、14着に敗れた。秋初戦のスワンSは6着。そ