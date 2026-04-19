結婚前は「オシャレだね」と褒めてくれていたのに…なぜ？それでもせめて清潔感は死守したいところ。さすがに美容院は行かせてもらえるだろうと思いきや…!?>>【まんが】オシャレを許さない夫(ウーマンエキサイト編集部)