春の府中開幕を告げる3歳G2「第33回青葉賞」（芝2400メートル）が25日、東京11Rで行われる。今年も粒ぞろいのメンバーが集結。1〜3着にダービー切符が与えられる重要な一戦を制すのはどの馬か。主役はブラックオリンピア。今回と同距離の前走アザレア賞は直線で力強く伸びて2馬身差の完勝だった。2着アーレムアレスはホープフルS4着の実力馬、重賞でも通用する能力があることを証明した。父は中〜長距離戦線で活躍したキタサン