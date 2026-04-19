大阪・関西万博の公式キャラクター・ミャクミャクの写真集発売記念イベントが19日、東京・中央区の『EXPO2025 オフィシャルストア 丸善日本橋店』で開催され、ミャクミャクがファンと温かい交流を行いました。ミャクミャクの1stグラビア写真集『I myaku you.』は沖縄で撮影。タイトルである『I myaku you.』には、“みんなの脈（鼓動）をドキドキ・ワクワクさせたい”という意味が込められているといいます。ビーチでの姿や、街を