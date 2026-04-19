「ごめんなさい」って何？▶▶この作品を最初から読む42歳、バツイチ。運命の恋だと思ったのは、私だけでした…。離婚を経て、どこか心にぽっかり穴を抱えたまま生きるシングルマザー・海野サチ。そんな彼女が出会ったのは、同じ境遇のシングルファザー・川上でした。自然と距離が縮まり、「40代にして初恋かも」と感じ始めたサチ。しかし、メールは続くのに、なぜか会えない――。川上へ抱いた小さな違和感は、やがて大
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