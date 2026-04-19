犯人は一体誰？▶▶この作品を最初から読む誰もが知ってる古今東西の昔話。色んな物語がありますが、そこにねこが登場したらどうなるでしょう？ 原作では悲劇でも、ねこが登場するだけでゆるくてキュートなお話に変貌してしまうんです。登場人物たちがねこに絆される姿には、「ねこだから仕方がない」と思わず納得してしまうこと間違いなし！赤ずきんちゃん、シンデレラ、一休さん、浦島太郎。そんな言わずと知れた数々