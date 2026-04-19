セリエA 25/26の第33節 クレモネーゼとトリノの試合が、4月19日19:30にスタディオ・ジョヴァンニ・ツィーニにて行われた。 クレモネーゼはアントニオ・ サナブリア（FW）、フェデリコ・ボナッツォーリ（FW）、ジュゼッペ・ペツェッラ（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するトリノはチェ・アダムス（FW）、ジョバンニ・シメオネ（FW）、ニコラ・ブラシッチ（MF）らが先