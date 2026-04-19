【その他の画像・動画等を元記事で観る】 SixTONESが、結成日当日にあたる5月1日に発売される『anan』2494号の表紙に登場。まさにアリーナツアーを爆走中の彼らの、ライブに関するこだわりや決意が垣間見える熱いインタビューに加え、忙しいなかでホッとひと息をつく癒し時間を表現したカジュアルスタイルのグラビアにも要注目だ。 ■結成日と同日発売号での、貴重な6人勢揃いの釘付け必至のタンクトップ表