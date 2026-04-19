2026年4月17日、中国メディア・観察者網は、広東省広州市花都区で男が近道をするために道路の中央分離帯のガードレールを工具で破壊し、行政拘留処分を受けたと報じた。記事によると、同区の交通警察が最近のパトロール中に管轄区内の道路でガードレールの変形・損傷を発見。捜査を進めた結果、容疑者の男を特定し身柄を確保した。男は道路を横断しやすくするため、深夜にわざわざ工具を持参してガードレールを丸ごと1枚取り外し、