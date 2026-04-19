春の東京開幕ウイークの日曜（26日）はオークストライアル「第61回フローラステークス」（G2、芝2000メートル）がメイン。1、2着にオークスの優先出走権が与えられる。昨年はフローラSを制したカムニャックが本番のオークスも制しており、樫戦線を占う目が離せない重賞だ。主役は現在2連勝中のファムクラジューズだ。昨年11月、今回と同じ東京2000メートルの未勝利戦で初白星。今年初戦のフリージア賞は再び同舞台。2番手から