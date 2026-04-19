【神奈川工大―神奈川大】七回、ソロ本塁打を放ち、塁を回る神大・神田＝関東学院大ギオンパーク神奈川大の主将神田がソロを含む２安打の活躍。「先発の永田がリーグ戦初登板なのでなんとかしたかった」と頼もしかった。３ー１の七回先頭。「内寄りのボールを待っていた」と浮いた球を強振。右翼越えへ放り込み、勝利をたぐり寄せる貴重な追加点を挙げた。１勝１敗のタイに持ち込み、勝ち点獲得へ望みをつなげた。「きれいな