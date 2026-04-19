「青葉賞・Ｇ２」（２５日、東京）２戦２勝のノーブルサヴェージがトライアルに挑む。新馬戦は好位から危なげなく抜け出してＶ。前走の水仙賞は２番手から逃げ馬に４角手前で並び掛け、直線でスパッと抜け出した。スタミナとレースセンスの高さを兼備した素質馬。無敗のまま競馬の祭典に乗り込む。弥生賞ディープ記念は４着に敗れ、皐月賞への出走権を逃したタイダルロック。器用さに欠ける面があるため、直線で窮屈な場面が