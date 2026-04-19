【桐蔭横浜大―関東学院大】７回、ソロ本塁打を放ち、次打者に迎えられる桐蔭大・坪井（左）＝関東学院大ギオンパーク桐蔭横浜大は２本のソロ本塁打が効果的だった。１−１の六回１死から、室田のバックスクリーン左への一発で勝ち越し。続く七回は先頭の主将坪井が「次の１点が本当に大事」と甘く入った変化球を捉え、左中間へ運んだ。これで勢い付くと、この回一挙６点を奪って突き放した。チームでウエートトレーニングを