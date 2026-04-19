【ブルアカらいぶ！すぷりんぐふぃーばー！SP】 4月19日19時～ 配信 Yostarは、Android/iOS用RPG「ブルーアーカイブ（ブルアカ）」に関する情報を公開した。 5月22日よりJR東海の「推し旅」キャンペーンが開催され、今回はハイランダー鉄道学園に所属するノゾミ、ヒカリ、アオバのビジュアルが公開。こちらのイラストを使ったグッズがも販売される