「レース＝甘い」の考えは、もう古いかも。インティメイトルックが注目されている今季は、ラブリーではなくあくまで自然体に、カジュアルにレースを取り入れるのがおすすめです。【niko and ...（ニコアンド）】のレースアイテムなら、ラフなアイテムとミックスしてもちょうどいいバランスの着こなしが楽しめる予感。脱マンネリにもなるお手本コーデをぜひ参考にしてみて。 メンズライクなラガ