企業や団体、プロジェクトなどの組織において新しく参加するメンバーに対して、ルールやシステムの使い方などを伝えるにはマニュアルを配布したり、上司や担当者が個別に説明する方法が一般的です。そのようなオンボーディング・オリエンテーションを効率よく実施するためのツールとして、無料でセルフホストで運用するオープンソースシステムChiefOnboardingが公開されています。ChiefOnboarding - Employee onboarding done righ