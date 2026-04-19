◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト３―１巨人（１９日・神宮）巨人のエルビス・ルシアーノ投手が１―３の６回から３番手で登板。今季５登板目で最長の２回、最多の３３球を投げ２安打無失点の投球を披露した。「個人的には球数もそうですし、２イニング投げられたことはよかった」と振り返った。これでデビューから５試合連続無失点となった。６回、まずは先頭・岩田を二ゴロに打ち取って１アウト。赤羽には右前打を許したが、続