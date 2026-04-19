「天皇賞・春・Ｇ１」（５月３日、京都）ＪＲＡは２６日、伝統の古馬長距離戦の登録馬を発表した。昨年のダービー馬で大阪杯を制し、復活を遂げたクロワデュノールをはじめ、２連覇を目指すヘデントール、阪神大賞典をレコード勝利したアドマイヤテラ、ダイヤモンドＳを制したスティンガーグラスなどが長距離王の座を目指し、淀にスタミナ自慢が集結する。今回は１６頭がエントリー。フルゲート１８頭で争われる。