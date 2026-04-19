「マイラーズ・Ｇ２」（２６日、京都）昨年がひと息だった２４年の朝日杯ＦＳ覇者アドマイヤズーム。ニュージーランドＴ２着後のＮＨＫマイルＣは１４着に敗れ、秋の復帰戦スワンＳも０秒２差とはいえ６着だった。「爪が裂蹄気味で、それを気にして全身が筋肉痛みたいな感じだった」と友道師。ＮＨＫマイルＣは落鉄などで、力を出し切れる状態ではなかった。今回は約半年の休養を挟んでの一戦となるが、「今は爪は心配ないし、