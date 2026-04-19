「プロレス・新日本」（１９日、後楽園ホール＝観衆１０１４人）ＩＷＧＰＧＬＯＢＡＬヘビー級王者の辻陽太（３２）が、５・３福岡国際センター大会で臨む４度目の防衛戦の相手が、アンドラデ・エル・イドロに決まった。２・２７米ニュージャージー州大会でＶ３防衛を果たした相手と再戦になる。当初はゲイブ・キッドが挑戦予定だったが、ＡＥＷバンクーバー大会で右肩を負傷し消滅していた。この日の８人タッグでは永井大