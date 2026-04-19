◇セ・リーグヤクルト3―1巨人（2026年4月19日神宮）ヤクルトのホセ・キハダ投手（30）が19日、巨人戦で3―1の9回に登板。1回を無失点に抑え、8セーブ目を挙げた。今季が来日1年目の助っ人左腕は、これで初登板から8試合連続セーブ。22年に大勢（巨人）がマークした7試合連続を上回る、プロ野球新記録となった。試合後、キハダは「言葉で表せない。今日、家族が来ているんですけど、こんな記録をつくること以前に、日