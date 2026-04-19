6人組グループ・SixTONESが、5月1日発売の女性グラビア週刊誌『anan』2494号（マガジンハウス刊）の表紙を飾る。【写真】ハチャメチャ！全力で体を張るSixTONES今号は「熱狂の現場2026」特集で、人々の心をつかんで離さない、さまざまなリアルエンターテインメントを紹介する。発売日の5月1日は、SixTONESの結成日。アリーナツアーを爆走中のなか、貴重な6周年イヤーの記念日表紙となる。表紙では、SixTONESメンバー全員が鍛