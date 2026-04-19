「ヤクルト３−１巨人」（１９日、神宮球場）巨人が逆転負けで連敗を喫した。試合後、阿部監督は「ミスをチームとしてカバーできなかった。そこですよね」と振り返った。１点を先制した直後の四回に先発の井上が守備の乱れからピンチを背負い、オスナに逆転３ランを被弾した。杉内投手チーフコーチは４回２／３を４安打３失点（自責点２）だった井上について「今日はよかったですよ。ホームランもいいとこで打たれたんでね