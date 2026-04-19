タイタニック号の沈没から100年以上。生存者が着用していた救命胴衣が、イギリスの競売で高額で落札されました。1912年に沈没したタイタニック号の救命胴衣が18日、イギリスで競売にかけられ、手数料を含めて約67万ポンド、日本円で約1億4000万円で落札されました。この救命胴衣は、ファーストクラスの乗客ローラ・メイベル・フランカテリさんが避難用ボートで脱出する際に着用していたもので、同じボートに乗って助かった生存者ら