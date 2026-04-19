芸能事務所「LDH」が19日、公式サイトを更新。同社所属の「LDHSCREAM」の笑大郎（17）が怪我の影響でイベント出演を見送ることを発表した。「【LDHSCREAM】D.LEAGUE25-26SEASONHYPE/VIBEBLOCK、DANCEHOLIC15THANNIVERSARY出演者に関するお知らせ」と題し、「メンバーの笑大郎につきまして、怪我のため、大事を取って下記イベントへの出演を見送ることとなりました」と怪我の影響でイベント出演を見合わせ