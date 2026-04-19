日本テレビの渡邉結衣アナウンサーが、先輩・水卜麻美アナとの２人旅ショットを公開した。渡邉アナは１９日までに自身のインスタグラムを更新。「まだ寒さが厳しかった頃、水卜さんと二人旅旅先はなんと…なんと…！私の地元・倉敷！」と記し、倉敷の街を水卜アナと歩くショットや、レストランでのショットをアップ。「美観地区は、高３までずっと過ごした見慣れた場所ですが、水卜さんと一緒＆久しぶりが相まって改めて