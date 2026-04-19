19日、2025-26 WEリーグ クラシエカップ準決勝第2戦が行われ、RB大宮アルディージャWOMENとセレッソ大阪ヤンマーレディースが対戦。試合はC大阪が1ー3で勝利したものの、第1戦のアドバンテージを生かした大宮が初の決勝進出を果たした。第1戦を1ー5で勝利し、4点のリードを持っていた大宮だったが立ち上がり16分で2点を返され、2戦合計5ー3とされる。押し込まれていった中、チームを救ったのはGK福田史織。度重なるピンチを渾