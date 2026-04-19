アトレティコ・マドリードは18日、コパ・デル・レイ（スペイン国王杯）決勝でレアル・ソシエダと対戦。2−2で突入したPK戦を3−4で落とし、あと一歩のところでタイトルを逃した。試合後、スペインメディア『マルカ』が、アトレティコ・マドリードに所属するスペイン代表MFマルコス・ジョレンテの声を届けた。試合はキックオフから約14秒後に同代表FWアンデル・バレネチェアに先制点を許したが、アトレティコ・マドリードも序盤