レアル・ソシエダは18日、コパ・デル・レイ（スペイン国王杯）決勝でアトレティコ・マドリードと対戦。2−2で突入したPK戦を4−3で制し、6年ぶり4度目のコパ・デル・レイ優勝を成し遂げた。試合後、スペインメディア『マルカ』が、PK戦で躍動したレアル・ソシエダのスペイン人GKウナイ・マレロの声を届けた。試合はキックオフから約14秒後、同代表FWアンデル・バレネチェアがヘディングシュートを沈め、レアル・ソシエダが幸先