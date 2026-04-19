第６１回フローラステークス・Ｇ２（２着馬までにオークス優先出走権）は４月２６日、東京競馬場の芝２０００メートルで行われる。ラフターラインズ（牝３歳、美浦・小笠倫弘厩舎、父アルアイン）はデビューから４戦連続で上がり最速をマークしている。前走のきさらぎ賞・Ｇ３も直線で外に持ち出されると一気に加速して最速３２秒８で勝ち馬から頭、鼻差の３着まで迫った。決め手を生かせる東京コースで重賞初制覇を狙う。フ