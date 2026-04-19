【ワシントン＝栗山紘尚】米国のトランプ大統領は１９日、自身のＳＮＳに、「私の代表団がパキスタンのイスラマバードに向かっている。明日の夕方、交渉のために現地に到着する」と投稿した。イランとの戦闘終結に向けた協議が行われるとみられる。トランプ氏はさらに、米国の提案が「非常に公平で合理的なものだ」とし、イランが受け入れなければ「イラン国内のすべての発電所と橋を破壊する」と警告した。トランプ氏は１８