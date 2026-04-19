シンガー・ソングライター松山千春（70）が19日放送のNACK5「松山千春ONTHERADIO」（日曜後9・00）に出演し、京都府南丹市で行方不明になった市立園部小の安達結希さん（11）の遺体を遺棄したとして死体遺棄容疑で父親の安達優季容疑者（37）が逮捕された事件の報道のあり方について言及した。 松山は「残念な、悔しい事件になってしまって」とし「みんなよお。俺はもう70歳だけどよお。子供は未来だよ、我々の未来だよ