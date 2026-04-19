19日、2025-26 WEリーグ クラシエカップ準決勝第2戦が行われ、RB大宮アルディージャWOMENとセレッソ大阪ヤンマーレディースが激突した。第1戦は大宮がアウェイの地で1ー5と圧勝し、大きなアドバンテージを持ってホームでの第2戦に臨んだ中、前半からC大阪の圧力の前に連続失点を喫してしまう。2点を返され嫌なムードが漂った中、西尾葉音のゴールで1点を返し2戦合計のリードを3点に戻すことに成功。後半もC大阪に1点を返される