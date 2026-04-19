【モデルプレス＝2026/04/19】3人組バンド・Mrs. GREEN APPLE（ミセスグリーンアップル／以下、ミセス）のスタジアムツアー『ゼンジン未到とイ／ミュータブル〜間奏編〜』が4月18日より、MUFGスタジアム（国立競技場）にてスタート。ステージ上のメンバーと、晴れ渡った春空のもとに約7万人のJAM’Sが集結した模様が、速報写真として公開された。【写真】ミセス国立公演、“大スケール”な花火演出◆ミセス、国立競技場ライブに7万