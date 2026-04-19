◇パ・リーグロッテ8―5楽天（2026年4月19日楽天モバイル最強パーク）ロッテの先発・広池康志郎は5回2/3を5安打5失点（自責点4）。大卒2年目の右腕は、またも先発としての初勝利を飾ることはできなかった。初回先頭の中島の遊ゴロ失から2死二、三塁のピンチを招き、村林の左前打で先制を許すと、続く2回にも1死三塁から小郷に右前適時打を浴びた。2―2の6回には2死から浅村に四球を与え、続く伊藤裕は申告敬遠、さらに