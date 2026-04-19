◇セ・リーグ巨人1―3ヤクルト（2026年4月19日神宮）巨人・井上温大投手（24）が、4回2/3を4安打3失点で今季2敗目を喫した。ヤクルト戦は通算8試合登板で0勝5敗となった。3回までは完全投球で、4三振を奪う完璧な立ち上がり。だが、4回に1点先制してもらったその裏だった。三塁・ダルベックの失策で先頭の長岡が出塁すると、その後に1死一、二塁とするとオスナに左翼席への逆転3ランを被弾した。「凄い感覚も良くて、