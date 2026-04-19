金運アップのために、風水を活用する人は少なくありません。家の中をどのような状態にしておくとよいのでしょうか？ 今回は、金運アップのためにやっておくべき風水をご紹介します。◆あなたの家は大丈夫？ 金運が下がる玄関の特徴運気の入口、玄関をキレイに保つ風水に限らず、開運を願うなら、いかに玄関をキレイに保つのかがポイントになります。玄関には余計なものを置かないで、傘は玄関に入れる前に水を切ってから入れるよう