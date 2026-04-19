「離婚をしたいけれど、お金の不安があって身動きが取れない…」と悩む方は少なくありません。損をするのがわかっているのに、家を飛び出す決断はなかなかできることではないでしょう。岡野あつこさんの著書、『その熟年離婚、妻は絶対「損」します！: 相談実績4万件の夫婦問題カウンセラーが教える！人生後半を笑って過ごすための「卒婚」＆「離活」戦略』では熟年離婚で失敗しないためのノウハウを紹介しています。今回は本書か