言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、体の部位から夜空の風景、そして季節を彩る植物まで、バラエティ豊かな3つの言葉を用意しました。それぞれの言葉が指す対象をイメージしながら、空欄に入る共通の2文字を導き出してください。正解が分かれば、頭の中もすっきりするはずです。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。あ□□びほ□□ず□□らめんヒント：