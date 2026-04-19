中東情勢の緊迫や原油価格の高騰など、連日のニュースを見てこのまま投資を続けて大丈夫か、と不安を感じている方も多いのではないでしょうか。経済ジャーナリストでAll Aboutマネーガイドの酒井富士子さんに、有事の際の「投資の心得」を教えてもらいました。相場が不安定なときは、一度投資を止めたほうがいい？結論から言うと、投資信託で積立投資をしているなら、何もせず、普段どおりに続けることが一番大切です。新NISAで「