◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト３―１巨人（１９日・神宮）巨人・井上温大投手が４回２／３で４安打３失点。自身２連敗を喫した。ヤクルト戦は通算８登板で０勝５敗。１点リードの４回、三塁・ダルベックのエラーをきっかけに許したピンチでオスナに逆転３ランを被弾した。内角のカットボールを打ち抜かれた。７奪三振と持ち味も見せただけに、悔やまれる１球。杉内俊哉投手チーフコーチは「いいとこを打たれた。今日はボー