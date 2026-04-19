マイボイスコム株式会社は、４回目となる「サステナビリティ（持続可能性）」に関するインターネット調査を２０２６年３月１日〜７日に実施。サステナビリティへの関心や認知、ＳＤＧｓやエシカル消費などについて聞いた結果を発表した。サステナビリティに関心がある層は、「関心がある」「まあ関心がある」を合わせて４割台半ば。男性では７０代、女性では１０・２０代や６０〜７０代で各５０％台となっている。一方、関心が