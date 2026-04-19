任期満了に伴う姶良市長選挙は19日投票が行われ、開票作業が行われています。 姶良市長選挙に立候補しているのは届け出順に▼現職で3期目を目指す湯元敏浩（ゆもとよしひろ）さん61歳、 ▼新人で元県議の米丸麻希子（よねまるまきこ）さん50歳の2人で、いずれも無所属です。 投票は午後7時に締め切られ、午後8時半から開票作業が行われています。 投票率は51．57%で、4年前の前回を2．96ポイント下回りました。 市選挙管