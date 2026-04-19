【ワシントン＝中根圭一】画期的な成果を上げた研究者を顕彰する米国の「ブレイクスルー賞財団」は１８日、今年の同賞の基礎物理学分野に、素粒子の一種「ミュー粒子」の性質を測定した国際チームを選んだと発表した。チームは世界の約３８０人で構成され、日本からは高エネルギー加速器研究機構（ＫＥＫ）の山本明・名誉教授（応用超伝導）らが参加していた。チームは１９６０年代から、米ブルックヘブン国立研究所（ＢＮＬ）