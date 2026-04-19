新日本プロレスは19日、後楽園ホールで「Roadtoレスリングどんたく2026」が行われた。5月3日に福岡国際センターの「レスリングどんたく2026」でIWGPGLOBALヘビー級王者の辻陽太は永井大貴、外道、IWGPヘビー級のカラム・ニューマンに挑戦する鷹木信悟と組んでニューマン、ゼイン・ジェイ、フランシスコ・アキラ、ジェイク・リー組と8人タッグで激突。試合は13分4秒、辻がザインにジーンブラスターからの片エビ固めで勝利