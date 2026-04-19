ツエーゲン金沢は19日、同クラブ所属のFW白輪地敬大による交通事故の発生を報告した。金沢の公式サイトによると、事故が起きたのは15日の18時半頃で、場所は石川県金沢市無量寺。白輪地が自家用車を運転中、左折の際に自転車と接触した。事故発生後は速やかに警察に連絡し、必要な対応を行ったという。この事故で怪我人は出ていないとしている。クラブは「本人に対して厳重注意を行うとともに、選手およびクラブスタッフ等全