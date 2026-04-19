◇セ・リーグ巨人1―3ヤクルト（2026年4月19日神宮）巨人のドラフト2位右腕・田和廉投手（22）が、見事な火消しで7試合連続無失点とした。先発・井上が1―3の5回2死満塁のピンチを招き、4回に逆転3ランを放ったオスナを迎え、2番手でマウンドへ。わずか2球で遊直に抑えてマウンドで雄叫びを上げた。これで、デビュー戦だった3月28日の阪神戦から7試合連続無失点で「緊張しきる前に終わった感覚ですけど、しっかり腕を振