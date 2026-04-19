9人組グループ・Snow Manの新曲「SAVE YOUR HEART」のDance Practice映像が19日、公開された。【動画】かっこよすぎ…緩急のあるダンスを披露したSnow Man「SAVE YOUR HEART」は、宮舘涼太が主演を務めるテレビ朝日系 オシドラサタデー『ターミネーターと恋しちゃったら』の主題歌であり、29日発売のSnow Man13枚目のシングルにも収録される楽曲。Snow Manが新たに挑戦する、愛を“プログラム”に見立てた近未来型ラブソング